Advertisements
Advertisements
Advertisements

حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
ترأس الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، حملة مكبرة لإزالة المقاهى غير المرخصة على الأراضي الزراعية بنطاق الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

تمكنت الحملة التى شارك فيها اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد عبد الحميد حمدى مدير شرطة المرافق، والأستاذ أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، من إزالة 11 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية لمقاهٍ وكافيهات غير مرخصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خلال الحملة أصدر محافظ الفيوم، توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة، بحصر جميع المقاهى والكافيهات المخالفة على الأراضى الزراعية، بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا على استمرار الحملات لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى الحفاظ على الرقعة الزراعية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية، وغلق المقاهى والكافيهات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المقاهى والكافيهات التى تخالف القانون وتقوم بإعادة التشغيل مرة أخرى بعد غلقها.

فى ذات السياق، ترأس الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، حملة لإزالة المقاهى العشوائية والكافيهات غير المرخصة المقامة على الأراضى الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة.
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقاهى اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد وبرشلونة في مهب الريح.. قرار مفاجئ من الاتحاد الإسباني بشأن الدوري

منذ ساعة و 19 دقيقة

كورونا يحكم.. برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا وسط صدمة مدوية للجميع

منذ ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الداخلية: رجال الأمن متواجدون بأماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء على خلفية أزمة الكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

حملة لإزالة التعديات على الطريق الدائرى بالفيوم

إزالة 30 حالة تعدٍ علي أرض زراعية بقرية العدوة بالفيوم (فيديو وصور)

إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية "فيديمين" بقيادة محافظ الفيوم (فيديو وصور)

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية زاوية الكرادسة بالفيوم (صور)

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية في قرى دمياط

مدينة الشهداء: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 185 م2 (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

03:30 م

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

12:25 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء على خلفية أزمة الكورونا

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status