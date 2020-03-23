حملة بالفيوم لإزالة المقاهي غير المرخصة على الأراضي الزراعية

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، حملة مكبرة لإزالة المقاهى غير المرخصة على الأراضي الزراعية بنطاق الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.



تمكنت الحملة التى شارك فيها اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد عبد الحميد حمدى مدير شرطة المرافق، والأستاذ أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، من إزالة 11 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية لمقاهٍ وكافيهات غير مرخصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



خلال الحملة أصدر محافظ الفيوم، توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة، بحصر جميع المقاهى والكافيهات المخالفة على الأراضى الزراعية، بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا على استمرار الحملات لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى الحفاظ على الرقعة الزراعية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.



وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية، وغلق المقاهى والكافيهات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المقاهى والكافيهات التى تخالف القانون وتقوم بإعادة التشغيل مرة أخرى بعد غلقها.



فى ذات السياق، ترأس الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، حملة لإزالة المقاهى العشوائية والكافيهات غير المرخصة المقامة على الأراضى الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة.