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مدرب الهلال يكشف عن برنامجه اليومي في ظل تفشي وباء كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:34 م
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بوابة الفجر
وكالات
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كشف الروماني رازافان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم عن برنامجه اليومي خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف في معظم أنحاء العالم.

وقال لوشيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة (برو سبورت) الرومانية "أتناول القهوة في الصباح، وأقرأ مقالات من الصحف الرياضية الدولية، وبعد ذلك أقوم أنا وزوجتي بممارسة الرياضة".

وأضاف مدرب الهلال "في فترة ما بعد الظهر، أدرس المقالات المهنية، والتحليل التكتيكي، واستراتيجيات التدريب، والتمارين الجديدة، والتكيف مع ما أحتاج إليه، وكنت فعلا بحاجة لتحديث كل هذه الأفكار، وفي المساء أبحث عن القراءة والاسترخاء".

وعن الفترة الصعبة الحالية، قال لوشيسكو"إنها فترة نضطر فيها للتكيف، في الحياة لدينا جميع أنواع المواقف أو اللحظات أو حتى الفترات التي يجب أن نتفاعل فيها بالتوازن والثقة".

اختتم لوشيسكو حديثه قائلا "أحاول أن أقول لنفسي إنها إجازتي، على الرغم من أنها ليست العطلة المثالية التي أردتها ، ولكن هذا يساعدني في الظهور بشكل متفائل".

وتسبب انتشار فيروس كورونا في حالة من الشلل للأنشطة الرياضية حول العالم.

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