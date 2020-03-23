أسماء جلال لـ"الفجر الفني": "فرحت لما البنات اتحمسوا لفكرة جميلة في حكايات بنات"

أعربت الفنانة أسماء جلال، عن مدي سعادتها بردود أفعال الناس على مسلسل "حكايات بنات 4"، الذي يذاع حالياً على شاشات التلفزيون، وتدور أحداثه حول أربع فتيات، ويناقش مشكلاتهم.





وكشفت أسماء جلال لـ" الفجر الفني " عن أبرز التعليقات التى لافتت انتباهه بعد عرض حلقتين فقط من "حكايات بنات"، حيث قالت إنها لاقت ردود أفعال إيجابية جدا، على الرغم أنه في البداية كان هناك تخوف بسبب إن الجمهور كان منتظر شخصيات العمل القديم، ولكن بعد حلقتين من عرض المسلسل، الجمهور أعجب بالشخصيات وتفاعل معها.



وأضافت "أسماء" أن هناك مجموعة من البنات تأثرت بفكرة "جميلة"، في المسلسل، وقاموا بإنشاء جروب خاص بالبنات، لحل مشكلاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهذا الشيء أسعدني جدا، كما أشارت أن هناك بنت على "إنستجرام"، طلبت منها أن تقوم بعمل برنامج في الحقيقة للبنات.



مسلسل "حكايات بنات 4" من بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلي حسين، محمد إبراهيم يسري، كريم العمري، وآخرين.