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الصحة الإماراتية تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:17 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الاثنين، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 198 حالة، نقلاً عن "العربية.نت".

وقررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، مساء أمس الأحد، "إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم ويستثنى "في أسواق الأسماك والخضار واللحوم التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة"، وذلك في خطوة احترازية جديدة ضمن جهود احتواء انتشار فيروس كورونا.

كما أوضحا أنه يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبر ماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، كما تقرر تقييد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الإمارات لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة من نشر القرار قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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كورونا فيروس كورونا الصحة الإماراتية الصحة الإمارات

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