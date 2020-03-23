Advertisements
أقدم أديرة أوكرانيا يحارب فيروس كورونا بمطهر يدوي منزلي
الإثنين 23/مارس/2020 - 04:11 م
Advertisements
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
يرتدي رجال الدين والطلاب في مجمع Vydubychi الذي بني في القرن الحادي عشر، - أقدم الأديرة في أوكرانيا - قفازات أرجوانية يمكن التخلص منها، وهم يتبعون الوصفة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ويستخدمون معدات معقمة لملء الصف بعد صف من الزجاجات البلاستيكية.
وقال رومان هولودوف، رئيس قسم المساعدة الاجتماعية في الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، إن الدير في كييف بدأ العملية بعد سماع الناس يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من المطهرات لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وأضاف لـ"رويترز": "الناس في حالة ذعر وخاصة الفقراء الذين لا يمكنهم الوصول إلى المطهرات."
مئات الزجاجات المملوءة بسائل شفاف محاصر في غرفة كانت مدرسة الأحد.
يتم إرسالهم بعد ذلك إلى وجهات مشوشة على السبورة البيضاء - مدن من أوديسا في الجنوب إلى ماريوبول في الشرق، بالقرب من خط المواجهة المتصاعد في أوكرانيا مع الانفصاليين المدعومين من روسيا.
يجلس رجال الدين الأرثوذكس الذين يرتدون ملابس سوداء في صف تحت أيقونة في أحد أقدم الأديرة في أوكرانيا، ويخلطون دفعات من مطهرات اليد لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
Advertisements