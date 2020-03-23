عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

اتخذ مسئولو النادي الأهلي قراراً صادماً حول شراء رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيديرسفيلد الإنجليزي في الصيف المقبل.









وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعدها لفريقه الإنجليزي هيديرسفيلد بشكل رسمي.









وقرر مسئولو النادي الأهلي الانسحاب من عملية التعاقد مع رمضان صبحي بسبب المبلغ الباهظ المحدد من إدارة نادي هيديرسفيلد نظير التخلي عن خدمات اللاعب.









وطلب نادي هيديرسفيلد الإنجليزي من الأهلي 9 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن رمضان صبحي مما دفع مسئولو النادي الأحمر للتراجع عن فكرة ضمه في الصيف المقبل.









الجدير بالذكر أن فايلر المدير الفني للأهلي طلب من لجنة التخطيط محاولة حسم صفقة رمضان صبحي إلا أن المبلغ المالي سيقف عائقاً كبيراً وراء تحقيق رغبة المدرب السويسري.



















