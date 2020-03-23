Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
اتخذ مسئولو النادي الأهلي قراراً صادماً حول شراء رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيديرسفيلد الإنجليزي في الصيف المقبل.


وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعدها لفريقه الإنجليزي هيديرسفيلد بشكل رسمي.


وقرر مسئولو النادي الأهلي الانسحاب من عملية التعاقد مع رمضان صبحي بسبب المبلغ الباهظ المحدد من إدارة نادي هيديرسفيلد نظير التخلي عن خدمات اللاعب.


وطلب نادي هيديرسفيلد الإنجليزي من الأهلي 9 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن رمضان صبحي مما دفع مسئولو النادي الأحمر للتراجع عن فكرة ضمه في الصيف المقبل.


الجدير بالذكر أن فايلر المدير الفني للأهلي طلب من لجنة التخطيط محاولة حسم صفقة رمضان صبحي إلا أن المبلغ المالي سيقف عائقاً كبيراً وراء تحقيق رغبة المدرب السويسري.





Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير إسبانية .. برشلونة يستقر على ضم صفقة جديدة

منذ ساعة

الداخلية: رجال الأمن متواجدون بأماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة للشباب بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ ساعة و 12 دقيقة

كورونا يحكم.. برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا وسط صدمة مدوية للجميع

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ 18 دقيقة

موندو ديبورتيفو: فيروس كورونا يُصيب أحد قادة برشلونة

منذ أقل من ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد وبرشلونة في مهب الريح.. قرار مفاجئ من الاتحاد الإسباني بشأن الدوري

منذ 41 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

03:30 م

الداخلية: رجال الأمن متواجدون بأماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول

04:14 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status