أبو هشيمة يقبل تحدي تامر حسني ويتكفل بـ2000 أسرة



كما أعلن حسني، أيضًا عبر صفحاته الرسمية بالسوشيال ميديا، عن تضامنه لمباردة الفنان حلمي عبد الباقي التي تهدف إلى مساعدة الغير مقتدرين.



استجاب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلى تحدي الفنان تامر حسني، حيث دعاه حسني، منذ أيام إلى الانضمام للتحدي بعد استجابته لتحدي صديقه الفنان عمرو يوسف.أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام إحدى الجمعيات الخيرية، عن تفاصيل تبرع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا، موضحا أن أبو هشيمة تكفل بألفى أسرة من 6 محافظات هى بنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والبحيرة والغربية.وأضاف شعبان، أنه من خلال مبادرة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سوف يتم توفير المواد الغذائية الأساسية لهذه الأسر والتى يقدر عددها بنحو 12 ألف شخص لمدة 60 يوما، التى تتمثل فى توفير لحوم، ومساعدات مالية بشكل قانونى من أحد البنوك، خلال شهرى أبريل ومايو، على أن يبدأ هذا الأمر بداية من يوم السبت المقبل.جدير بالذكر أنه شارك عدد من نجوم مصر، في تحدي الخير وكفالة الأسر لرفع العبء على غير القادرين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار فيروس كورونا وما سببه من أضرار للبعض، بسبب جلوسهم في منازلهم.وكان الفنان تامر حسني، من ضمن هؤلاء النجوم حيث يعتبر أكثر فنان تكفل بأكبر عدد من الأسر والتي تبلغ عددها 400 أسرة، مما جعل رواد موقع "تويتر" يحتفلون بتصدره حملة تحدي الخير والتكفل بأكبر عدد من الأسر وتصدر المركز الثاني في قائمة الأكثر بحثًا على تويتر.