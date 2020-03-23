هولندا تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، مساء اليوم الاثنين، عن "تسجيل 34 حالة وفاة و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4749 حالة في البلاد.

فيما سجلت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية 545 إصابة جديدة، ليصل هذا العدد إلى نقطة 4749 حالة، مما يمثل كذلك ارتفاع أقل مقارنة نسبيا مقارنة مع هذا المؤشر في الأيام السابقة.

وقالت السلطات الصحية: إن "عدد المتوفين بالفيروس ارتفع إلى 213 حالة، بعد أن كان يوم أمس الأحد على مستوى 179 وفاة، في تراجع طفيف لوتيرة الارتفاع اليومي لعدد ضحايا المرض".

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.





وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.