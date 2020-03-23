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جامعة المنصورة تشكل لجنة لتجهيز مركز العدوى الفيروسية بمستشفى النقاهة

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:15 م
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الدكتور أشرف عبد الباسط
الدكتور أشرف عبد الباسط
محمد كشك
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أعلنت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة عن تشكيل لجنة لتجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة ل 35 سرير عناية مركزة بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي وتنسيق كلا من الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة والدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة واسماء السيد من المستشفى وطه فريد وممدوح العدل من حسابات المستشفى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجامعة بسرعة تجهيز وحدات عناية مركزة جديدة تستوعب إعداد اضافية في حالة زيادة حالات انتشار الاشتباه بفيروس كورونا وتقديم دور المساعدة والدعم الطبى لمستشفيات وزارة الصحة لإستقبال حالات الاشتباه بفيروس الكورونا في حالات انتشار الوباء لا قدر الله والتي ستستمر بتجهيزاتها بعد انتهاء الأزمة لخدمة المرضى.

ومن جانبه، وجه "الشعراوى" مدير عام مستشفيات الجامعة الدعوة لجميع هيئات وأفراد المجتمع المدني للقيام بدورهم المستمر في العطاء ودعم إنجاز وحدات العناية المركز الجديدة، مشيرا إلى أن التبرع يتم عن طريق المستشفى بإيصال أو حساب التبرع أو عن طريق التبرع للشركات التي ستتعامل معها المستشفى لصالح تجهيز العناية.

وأضاف أن التبرع يتم على أرقام حسابات مستشفى الجامعه لجنة الزكاة والصدقات ببنك ناصر الاجتماعى " 34810 " وحساب البنك الاهلى" حساب مستشفى الجامعة ببنك ناصر 4323000224518500010 swift " أو التوجه لقسم الحسابات بمستشفى الجامعة "ممدوح عادل" للتبرع واستلام ايصال رسمى او التبرع من خلال ارقام فودافون كاش 01099287160 او اتصالات كاش 01122319734.

وعلي صعيد، أخر أعلن محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة أنه نظرًا للأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة الفيروس الوبائي كورونا المستجد، وفي إطار حرص الدولة المصرية علي اتخاذ الإحتياطات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات خشية من انتشار العدوي، وانطلاقا من حرص جامعة المنصورة على التيسير على طلاب الجامعة مرضى الأمراض المزمنة وذلك لقله مناعتهم لمكافحة العدوي، لذا فقد تقرر صرف علاج شهري مارس، في أبريل دفعة واحدة للطلاب مرضي أمراض (السكر، امراض المناعة، أمراض الدم).

أما بالنسبة لمرضي الأورام فسيتوجه مندوب من مستشفي الطلبة لمنازل هؤلاء الطلاب لتوصيل الأدوية إليهم، متمنيا الشفاء العاجل لأبنائه الطلاب، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب مصر من كل مكروه وسوء.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا جامعة المنصورة العدوى التنفسية

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