Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم الأهلي: أحاول العودة إلى التهديف

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تحدث مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا وأسباب ابتعاده عن التهديف بالفترة الأخيرة.

وأكد خلال تصريحات إعلامية مهاجم المارد الأحمر، أن الدوري سيكون محسوم للأهلي لا يوجد خلاف على ذلك، وسنقاتل من أجل حصد لقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد الجماهير.

وأضاف: "كنت في حالة ضيق شديد لعدم مشاركتي في مباراة صن داونز الماضية بأبطال إفريقيا، ولكن أهم شيء مصلحة الأهلي".

وتابع: "منافستي مع السنغالي أليو بادجي، منافسة طبيعية وشريفة والأهم أنها لملصحة الأهلي وهناك روح جيدة بيننا ونساعد بعضنا".

وقال: " حزنت لرحيل المغربي وليد أزارو على سبيل الإعارة إلى الاتفاق السعودي، أنا أحبه على المستوى الشخصي وأتمنى عودته مرة أخرى".

وأكمل: " مشاركتي في المباريات بأوامر المدير الفني وهم يدركون ما يفعلون، وأحاول الاجتهاد من أجل العودة للتهديف، ولكن في النهاية التهديف هو توفيق من الله".

واستطرد: "أنزعج من السخرية على السوشيال ميديا بسبب أهلي، وأقول لجمهور السوشيال ربنا كبير، هناك أشخاص داخلهم حقد وغل، وربنا سينصرني على هؤلاء".

وعن رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور ثنائي الفريق نهاية الموسم اختتم: "أتمنى أن يحصدا لقب دوري أبطال إفريقيا معنا، شهادتي مجروحة فيهما وأتعلم من إكرامي الكثير، والجميع حزين على رحيلهما عن القلعة الحمراء".

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة للشباب بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

كورونا يحكم.. برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا وسط صدمة مدوية للجميع

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

الداخلية: رجال الأمن متواجدون بأماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد وبرشلونة في مهب الريح.. قرار مفاجئ من الاتحاد الإسباني بشأن الدوري

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ 18 دقيقة

موندو ديبورتيفو: فيروس كورونا يُصيب أحد قادة برشلونة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

03:30 م

الداخلية: رجال الأمن متواجدون بأماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول

04:14 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status