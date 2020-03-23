نجم الأهلي: أحاول العودة إلى التهديف

تحدث مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا وأسباب ابتعاده عن التهديف بالفترة الأخيرة.





وأكد خلال تصريحات إعلامية مهاجم المارد الأحمر، أن الدوري سيكون محسوم للأهلي لا يوجد خلاف على ذلك، وسنقاتل من أجل حصد لقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد الجماهير.





وأضاف: "كنت في حالة ضيق شديد لعدم مشاركتي في مباراة صن داونز الماضية بأبطال إفريقيا، ولكن أهم شيء مصلحة الأهلي".





وتابع: "منافستي مع السنغالي أليو بادجي، منافسة طبيعية وشريفة والأهم أنها لملصحة الأهلي وهناك روح جيدة بيننا ونساعد بعضنا".





وقال: " حزنت لرحيل المغربي وليد أزارو على سبيل الإعارة إلى الاتفاق السعودي، أنا أحبه على المستوى الشخصي وأتمنى عودته مرة أخرى".





وأكمل: " مشاركتي في المباريات بأوامر المدير الفني وهم يدركون ما يفعلون، وأحاول الاجتهاد من أجل العودة للتهديف، ولكن في النهاية التهديف هو توفيق من الله".





واستطرد: "أنزعج من السخرية على السوشيال ميديا بسبب أهلي، وأقول لجمهور السوشيال ربنا كبير، هناك أشخاص داخلهم حقد وغل، وربنا سينصرني على هؤلاء".





وعن رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور ثنائي الفريق نهاية الموسم اختتم: "أتمنى أن يحصدا لقب دوري أبطال إفريقيا معنا، شهادتي مجروحة فيهما وأتعلم من إكرامي الكثير، والجميع حزين على رحيلهما عن القلعة الحمراء".



