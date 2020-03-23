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تجارية القاهرة: إغلاق محلات الأدوات الصحية لمدة أسبوع لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:02 م
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محل أدوات صحية
محل أدوات صحية
الفجر الاقتصادي
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دعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، تجار الأدوات الصحية والسباكة منتسبيها وأعضاء الشعبة؛ تقليل ساعات العمل، وزيادة مدة الأجازة الأسبوعية، وغلق جزئي للمحلات، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمتعاملين فى مجال الأدوات الصحيه سواء العاملين في القطاع أو العملاء. 

ورحب التجار القرار الذى لقي سرعة استجابة؛ فمنهم من أعطى أجازة أسبوع بكامل الأجر ومنهم من أعطى أجازة ثلاثة أيام، بحيث لا يحدث أي تأثير سلبي على حركة التجارة الداخلية. 

بدوره، أشار فوزي عبدالجليل رئيس الشعبة، إلى أن بعض تجار الأدوات الصحية والسباكة قرروا إغلاق جزئي للمحلات والمخازن من صباح يوم الأربعاء 25 مارس 2020، لمدة أسبوع على الأقل، وذلك لمساعدة الدولة على تخطي الأزمة.


وأكد  عبدالجليل، على أن قرار الإغلاق يأتي للحد من من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يحتاج درجة عالية من المرونة لتخطي المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط، وكإجراء احترازي للحد من المعاملات البشرية. 

وقال المهندس متى بشاي نائب أول رئيس شعبة وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن دعوة الشعبة لمنتسبيها وكافة التجار لإغلاق منشآتها تتسق مع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ولسلامة أعضاء ومنتسبي الشعبة، داعيا الجميع إلى الالتزام في منازلهم حتى تمر المرحلة بسلام.

وأوضح هيثم السميح نائب ثانِ لرئيس الشعبة ، أن القرارات الثلاث التي اتخذت خوفا منا على منتسبي الشعبة من عمال وعملاء. 

وشدد أحمد تيسير سكرتير عام الشعبة، على ضرورة التزام التجار بقرارات الشعبة خاصة الإغلاق الجزئي للمنشآت والمحلات وتقليل ساعات العمل حتى لا تتفاقم الأزمة كما يحدث خارجيا في الدول الأوروبية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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