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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن حالة الاضطراب في الاحوال الجوية سوف تنتهي اليوم، وهناك فرص لتساقط أمطار خفيفة نهاية هذا اليوم على محافظات شمال الصعيد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه اعتبارًا من الغد سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة غدًا لـ 29 درجة على القاهرة، وبعد غد تصل لـ 24 درجة مع هدوء سرعات الرياح، على أن نشهد ارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس المقبل مع نشاط الرياح.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن حالة التقلبات الجوية التي نشهدها مستمرة حتى 21 يونيو مع انتهاء فصل الربيع وبداية فصل الصيف، مناشدًا المواطنين بمتابعة النشرة الجوية حتى يمكنهم تخفيف ملابسهم، محذرًا من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن هناك تشابه بين أعراض فيروس كورونا وبين أعراض الإصابة بنزلات البرد، معقبًا: "مش عايزين ندخل في مشاكل إحنا في غنى عنها".

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2020 على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة على أغلب الأنحاء: 

القاهرة الكبرى
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

الوجه البحري
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

شمال الصعيد
طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

جنوب الصعيد
طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:
القاهرة 29 13
الإسكندرية 26 12
مطروح 24 12
سوهاج 28 14
قنا 30 13
أسوان 32 15

وكان توقع خبراء الطقس، بأن يشهد الجو اليوم الإثنين بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، ويصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وأكدت الأرصاد أن الوجه البحري أيضا يشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

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الكلمات المفتاحية

نزلات البرد فيروس كورونا الاحوال الجوية الأرصاد

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