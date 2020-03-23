بولندا تسمح لبعض السجناء بالعودة إلى منازلهم بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات في بولندا، بأنه سيتم منح المزيد من السجناء البولنديين إمكانية قضاء عقوباتهم في المنزل بسبب وباء فيروس كورونا، بموجب اقتراح وزارة العدل الذي يمكن أن يستفيد منه ما يصل إلى 20 ألف مدان.





وقالت وزارة العدل في بيان: "نقترح رفع الحد الأقصى للعقوبة أو المدة الإجمالية للعقوبات التي يمكن تقديمها في نظام الإشراف الإلكتروني إلى 18 شهرًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت وزارة العدل: "وقد حظرت السجون بالفعل الزيارات وتوقفت عن السماح لمعظم السجناء بالعمل في الخارج. بدأت ورش العمل في عدة سجون خياطة أقنعة واقية ودعاوى تستخدم في مكافحة فيروس كورونا".





أبلغت بولندا حتى الآن عن 684 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك ثماني وفيات. وقد أغلقت المدارس ودور السينما والأماكن العامة الأخرى، وحظرت دخول الأجانب إلى البلاد وحثت البولنديين على البقاء في المنزل إذا أمكن ذلك.





يُسمح لبعض السجناء بالفعل بقضاء عقوباتهم في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.





حتى الآن كان من الممكن إصدار أحكام تصل إلى عام.





وبحسب راديو RMF الخاص، نقلاً عن تقديرات وزارة العدل، فإن قرابة 20 ألف سجين يمكنهم الاستفادة من هذا الاحتمال. وقالت أيضًا، إن كبار السن المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قد يطلبون تعليق فترة حكمهم حتى انتهاء الوباء.





ولم يتضح متى قد تصبح مشروعات المقترحات قانونا.



