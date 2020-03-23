جامعة المنصورة تعلن بدء العمل بنظام العيادة الإلكترونية للمرضى



ونوه الدكتور حاتم الالفى أنه تم تقسيم مجموعات عمل مستمرة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات المريض ومتابعة حالتهم الصحية الكترونيا دون اللجوء للخروج من المنزل.



وأشار الدكتور سعد محمد البيومي نائب بقسم الأمراض المتوطنة أن جميع الاطباء وهيئة التمريض بالقسم مستمرين في مهامهم الإنسانية لتقديم الخدمة الطبية للمرضى مع مراعاة تقليل الاعداد قدر الامكان فهم خط الدفاع الاول لانتشار أي مرض.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد حجازى أن ادارة المستشفيات بجامعة المنصورة تعمل على اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على حياة المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والاستفادة من التحول الرقمى للخدمات الطبية التى تقدم للمرضى من خلال البرامج الالكترونية الطبية لمتابعة المرضى والتى تتميز بها جامعة المنصورة.



كما وجه الشكر الشكر لجميع الأطباء وهيئة التمريض المتواجدين للتواصل مع المرضى على مدار 24 ساعة لمتابعة المرضى وتشخيص الحالات وتقديم العلاج المناسب لهم مضيفا أنه يمكن الاستفسار من العيادة الالكترونية عن طريق الرقم 01094286543 يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً ما عدا الجمعة.

أعلنت جامعة المنصورة بدء العمل بالكشف على المرضى عن بعد "بنظام العيادة الإلكترونية" بقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى الجامعة الرئيسى حرصًا على سلامة المرضي في ظل الظروف الراهنة والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل أعداد المرضى المتواجدين بالعيادات الخارجية ولحل مشكلة الزحام التي تواجه المستشفيات الجامعية.جاء ذلك في ظل الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بشكل غير تقليدي، وتحت اشراف الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور محمود عبد العزيز رئيس قسم الامراض المتوطنة، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية.وأوضح الدكتور محمود عبد العزيز أن النظام الجديد يتيح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقًا لحالته الصحية وبالأخص مرضى الكبد، حيث يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل مع المريض عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادي أو المحمول ويقوم بالرد على استفسارات الحالة المرضية ومتابعتها للعلاج حيث يقوم الطبيب بالدخول على نظام ابن سينا الطبي الإلكتروني ومراجعة البيانات الطبية والارشيف الطبي للمريض ويمكن البرنامج الطبيب التعرف على التاريخ الطبي السابق للمريض وجميع البيانات الطبية والمتابعات ذات الصلة التي أجريت للمريض وبذلك يتم تقديم الاستشارات العلاجية للمرضى وفي حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفى الجامعي.