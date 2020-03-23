كريم كوجاك لـ'الفجر الفني': كنت أتمنى العمل مع عمر الشريف.. و"حضرة المتهم أبي" من أقرب الأعمال لقلبي

*تجربتي في مسلسل "الضاهر" كانت جميلة جدا.



*كواليس العمل في "الضاهر" كانت لطيفة.



*أساس موافقتي على الأعمال الفنية يتوقف على أهمية الدور.



*الى حد ما أتابع ردود أفعال الجمهور.



*كنت أتمنى العمل مع "عمر الشريف".



*والدتي وزوجتي هما الجندي المجهول في حياتي.



*"حضرة المتهم أبي" من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.



*أنا من كارهي السماع للمهرجانات الشعبية.



*ضد قرار منع المهرجانات، بإستثناء كل ما هو مخل.



*أرجو من الجمهور البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس "كورونا".



في البداية، أهنئك على مشاركتك فى مسلسل "الضاهر"، كيف كانت تجربتك بالمشاركة في هذا العمل؟



تجربتي في مسلسل "الضاهر" كانت جميلة جدا.





كيف تم ترشيحك في هذا العمل؟ وما الذي جذبك للمشاركة به؟



المؤلف "تامر عبد المنعم" قام بترشيحي للمشاركة في مسلسل الضاهر، ورأيت الدور حلو ومختلف فوافقت على الفور.





كيف كانت كواليس العمل في هذا المسلسل؟



كواليس العمل كانت لطيفة باستثناء توقف تصوير المسلسل عدة مرات ولفترات طويلة لحدوث بعض المشاكل في العمل.





ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟



أساس موافقتي للعمل يتوقف على أهمية الدور الذي أجسده، واسم المخرج وجودة فريق العمل الذي أشارك معه.





هل تتابع ردود أفعال الجمهور على أي عمل تقوم به؟



الى حد ما أقوم بمتابعة ردود أفعال الجمهور، وأتمنى دائما أن تنال الإستحسان.





مع من من الممثلين القدامى كنت تتمني العمل معهم؟



كنت أتمنى العمل مع الفنان الراحل الكبير ''عمر الشريف".





من من الممثلين الجدد تتوقع لهم مستقبل باهر؟



معظم الممثلين الجدد أمامهم مستقبل باهر إذا تم استخدام أدائهم في أدوار مناسبة وبالطبع مع استطاعتهم على المحافظة على هذا النجاح.





من هو الجندي المجهول في حياتك؟



والدتي وزوجتي هما الجندي المجهول في حياتي.





قدمت العديد من الأعمال الفنية، ما أقرب عمل إلى قلبك؟



دوري في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، "حق مشروع"، "هدوء نسبي"، و"سلسال الدم" من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.





ما الشخصية التى تتمنى أن تقدمها خلال الفترة القادمة؟



لا توجد شخصية محددة أتمنى تجسيدها، لأنه يوجد العديد من الشخصيات لم أجسدها بعد.





هل سنرى اعمالا لكريم كوجاك في هذا السباق الرمضاني؟



لا ليس لدي أعمالا جديدة في رمضان.





الفن يعطي ويأخذ فماذا أهداك وماذا أخذ منك؟



الفن والمجال الإعلامي أخذوا مني الكثير من الجهد والسهر ولم يقدم لي ما يوازي كل هذا، بإستثناء محبة وتقدير وإحترام الناس.





هل ترى ان السباق الرمضاني يحقق النسب الأعلى في المشاهدة؟



أصبح الأن نسب المشاهدة لا تعتمد بالضرورة على رمضان، مثل ما حدث في جميع أجزاء مسلسل "سلسال الدم".





ما رأيك في طرح بعض المسلسلات حاليا على المنصات الإلكترونية؟



لم أشاهد مسلسلات على المنصة الإلكترونية حتى الأن، لكنني أعلم أنها تحتوي على نسب مشاهدة عالية.





هل انت من محبي السماع للمهرجانات الشعبية؟



لا أنا من كارهي أغاني المهرجانات، أحب فقط الاستماع الى "فيروز"، "محمد منير"، "علي الحجار".





ومع أم ضد قرار هاني شاكر في منع هذا اللون من الغناء؟



ضد قرار منع المهرجانات بشكل عام، بإستثناء كل ما هو مخل.





وجه كلمة للجمهور للوقاية من فيروس كورونا؟



كلمتي للجمهور للوقاية من فيروس كورونا هي "رجائي بالبقاء في منازلهم، والحفاظ على أنفسنا والبلد".





ما الأعمال الفنية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟



سوف أشارك كضيف شرف في فيلم "طلعت حرب 2"، للمخرج الكبير "مجدي أحمد علي".

فنان وإعلامي موهوب تخرج من كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، وكان عاشقا للتمثيل منذ صغره وخاض أول تجربة له بالمجال الفني في عام 2002 في فيلم "اللمبي" ثم قدم العديد من الأعمال واستطاع أن يخترق قلوب الملايين بفنه الراقي المتميز.والتقى 'الفجر الفني' بالإعلامي كريم كوجاك، للتحدث معه عن تجربته في مسلسل "الضاهر"، وكواليس العمل، وأقرب الأعمال الفنية لقلبه، ونصائحه لجمهوره للوقاية من فيروس كورونا.والى نص الحوار...