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ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:01 م
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كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
وكالات
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اختارت النجمة العالمية كيم كاردشيان بدلة مطاطية لامعة من دار Balmain لتكون إطلالتها الجديدة بها.

 

ولم تكن تعلم كيم أن هذه البدلة ستكون مسار جدل كبير عند جمهورها لإتهامها بزيادة وزنها بعدما ظهرت كيم في صور وهي تعاني من ارتداء تلك البدلة المطاطية، حيث ضغطت على نفسها لتظهر بإطلالة جريئة ومختلفة.

 

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كانت تنوي حضور أحد عروض الأزياء في باريس واختارت هذه البدلة لحضور العرض.

ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
ملابس كيم كاردشيان تفضحها.. شاهد كيف تصرفت لإرتدائها؟! (صور)
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