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ريال مدريد وبرشلونة في مهب الريح.. قرار مفاجئ من الاتحاد الإسباني بشأن الدوري

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:01 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإضافة إلى رابطة الليجا أعلنوا تأجيل جميع مباريات الدوري لأجل غير مسمى بسبب انتشار وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان قد أعلن في وقتٍ سابق عن تأجيل مباريات الدوري الإسباني حتى بداية شهر أبريل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه بعد تفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء إسبانيا بل في قارة أوروبا، فإن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا قررا بموافقة لجنة مراقبة المنشآت العامة على تأجيل كافة المباريات حتى إشعار آخر.

وعلق الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت في بيان صحفي عن قرار التأجيل قائلاًُ:"توافق لجنة مراقبة المنشآت العامة بموجب اتفاقياتها مع الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا على تعليق مسابقات كرة القدم الاحترافية حتى ترى السلطات الحكومية في إسبانيا والإدارة العامة للدولة أنه يمكن استئناف المسابقات دون حدوث أي مخاطر صحية".

واختتم الاتحاد الإسباني البيان قائلاًُ:"يرغب كلاً من الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري في الإعراب عن امتناننا العام لجميع أولئك الذين يكرسون جهودهم لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الإسباني كما نشارك تعازينا لجميع المتوفين".

يذكر أن برشلونة كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل توقف الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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