ارتفاع الصادرات الكورية بنسبة 10% مطلع مارس الجاري

أظهرت بيانات الجمارك في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين ارتفاع الصادرات الكورية بنسبة 10% خلال أول 20 يوما من شهر مارس الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات قطاع الجمارك الكوري أظهرت أن الصادرات الكورية خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس الجاري بلغت قيمتها 30.7 مليار دولار، مقارنة بـ 27.9ـ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.









وتأتي هذه البيانات في ظل مخاوف متزايدة من تأثير تفشي فيروس كورونا على صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا.









وكانت الصادرات قد ارتفعت بنسبة 20% خلال أول عشرة أيام من الشهر، مما يظهر تأثير تفشي فيروس كورونا على الصادرات.









وكانت وزارة المالية الكورية الجنويبة قد قالت الأسبوع الماضي إن الاقتصاد ربما ينكمش خلال الربع الأول من العام بسبب ضعف الصادرات والانفاق في القطاع الخاص.









ويذكر أن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بنسبة 2 % العام الماضي، وهى النسبة الأدنى منذ عقد، وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 % هذا العام.