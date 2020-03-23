ألمانيا: الانكماش الاقتصادي لن يقل عن معدلات 2009

أقر وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير بإمكانية أن تتسبب أزمة كورونا الراهنة في حدوث تراجع ملحوظ لاقتصاد بلاده.









وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء اليوم إن الانكماش الذي سيسجله إجمالي الناتج المحلي الألماني لن يقل عن معدل الانكماش الذي كان قد سجله إبان الأزمة المالية والمصرفية في عام 2009.





تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناتج المحلي لألمانيا قد سجل انكماشا في ذلك العام بنسبة 7ر5%.