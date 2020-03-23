Advertisements
Advertisements
Advertisements

ألمانيا: الانكماش الاقتصادي لن يقل عن معدلات 2009

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أقر وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير بإمكانية أن تتسبب أزمة كورونا الراهنة في حدوث تراجع ملحوظ لاقتصاد بلاده.


وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء اليوم إن الانكماش الذي سيسجله إجمالي الناتج المحلي الألماني لن يقل عن معدل الانكماش الذي كان قد سجله إبان الأزمة المالية والمصرفية في عام 2009.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناتج المحلي لألمانيا قد سجل انكماشا في ذلك العام بنسبة 7ر5%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

انكماش الاقتصاد الاقتصاد العالمي الاقتصاد الالماني اخبار الاقتصاد اليوم في مصر

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

مفاجأة صادمة للشباب بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

منذ أقل من ساعة

فايلر يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ 35 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يبيع جريزمان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ ساعة

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ميركل ترفض إعادة العمل بالتجنيد الإجباري

ألمانيا: خروج بريطانيا دون اتفاق خسارة للجميع

وزير الاقتصاد الألماني يسعى إلى تحسين شروط المنافسة في الصين

وزير الاقتصاد الألماني: سنستحوذ على الشركات كليًا إذا لزم الأمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

03:30 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status