بتهم اغتصاب وتحرش.. إصابة منتج سينمائي شهير بـ"كورونا" داخل السجن

كشفت بعض التقارير الإعلامية، اليوم الاثنين، عن إصابة المنتج السينمائي الأميركي السجين هارفي واينستين بفيروس كورونا.

وقالت هذه التقارير إن هارفي واينستين، 67 عاما، يقضي فترة عقوبة لمدة 23 عاما، بعد إدانته في تهم اغتصاب وتحرش جنسي، وتم عزل واينستين في محبس خاص.

وأفادت صحيفة "نياغارا غازيت" المحلية في ولاية نيويورك، ليل الأحد، نقلا عن مسؤولين في سجن "ويندي" الذي يخضع لحراسة مشددة، بأن نتائج فحص كورونا جاءت إيجابية لاثنين من السجناء.

وقال المسؤولون إن هارفي واينستين كان واحدا منهما، لكن المتحدث باسم المنتج السينمائي الشهير قال لصحيفة "صن" البريطانية، إنه لم يطلع بعد على نتائج الفحص.