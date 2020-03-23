Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرج عامر يطالب المدارس الخاصة برد المصروفات لأولياء الأمور

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة إلزام المدارس الخاصة، بإعادة جزءا من قيمة مصروفات الفصل الدراسي الثاني، لأولياء الأمور.

وقال عامر، في بيان اليوم الاثنين: لا بد من إعادة حقوق أولياء الأمور المادية، خاصة وأن الطلبة لم يقضوا في هذا الفصل سوى أيام قليلة، أو على الأقل تقسيم قيمة المبلغ على مدة الفصل الدراسي، وأخذ فقط مقابل الفترة الدراسية التي قضاها الطلبة في المدارس.

وأشار أن الدراسة بالفعل توقفت في المرحلة الابتدائية والإعدادية، مع إلغاء الامتحانات، ومن ثم فلا توجد خدمة مقدمة للطلاب تستدعي تحصيل منهم مصروفات الدراسة بالكامل.

وشدد على ضرورة النظر في هذا الأمر، وإعادة مستحقات الطلبة وأولياء الأمور، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، مع استمرار الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الغاء امتحانات الاجراءات الوقائية 15 حالة 15

أخبار تهمك

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة للشباب بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

برشلونة يبيع جريزمان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ ثلث ساعة

فايلر يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ نصف ساعة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

حي السيدة زينب يواصل تعقيم المنشآت والمدارس لمواجهة كورونا

وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر التجول في مصر: "هنفارق أحبابنا"

عمرو أديب: "مفيش حد في العالم قعد في بيته طواعية"

تعرف على تفاصيل أول جهاز تعقيم ذاتي من الكورونا في أسوان

تعليم الدقهلية: بدء التسجيل الطلاب على المنصة الإلكترونية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

03:30 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status