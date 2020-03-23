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إرتفاع عدد حالات كورونا في تونس إلى الـ89 إصابة
الإثنين 23/مارس/2020 - 03:32 م
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مروى الجلاصي
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أعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، خلال لقاء إعلامي اليوم الإثنين 23 مارس 2020، عن تسجيل 14 حالة جديدة بفيروس كورونا في تونس، من بين 126 تحليلا تم إجراؤه أمس، ليرتفع بذلك العدد إلى 89 حالة مؤكّدة، 60 حالة وافدة و29 محلية.
وأكدت بن علية على تسجيل 3 وفيات وشفاء حالة وحيدة إلى حد الآن مع وجود 11حالة في المستشفيات، فيما تتوزّع الـ89 حالة المؤكّدة كالآتي:
تونس 29 حالة
أريانة 16 حالة
بن عروس 8 حالات
نابل حالة
قابس حالة
منوبة حالة
قبلي حالة
تطاوين 5 حالات
مدنين 5 حالات
القيروان حالتين
بنزرت حالتين
صفاقس 4 حالات
المنستير 5 حالات
سوسة 5 حالات
المهدية 3 حالات
قفصة حالة (شفيت)
كما ارتفع عدد الموضوعين في الحجر الصحي الذاتي، ليتجاوز 14 ألف شخص من بينهم أكثر من 5 آلاف أتموا فترة الحجر وحوالي 8800 مازالوا في الحجر الصحي الذاتي.
ويجدر التذكير، بأن شكري حمودة مدير عام الصحة الأساسية بوزارة الصحة وعضو لجنة مكافحة فيروس كورونا، كان قد أعلن مساء أمس الأحد 22 مارس 2020، أن تونس مرّت إلى الوضع الوبائي الثالث، مضيفا بأن ولاتي تونس وأريانة سجّلتا أكبر عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا تباعا 22 و15 حالة من مجموع 75 حالة في الجمهورية ككل.
وفي ذات التصريحات، أشار حمودة إلى أنّ هاتين الولايتين تضمّتان 3 مناطق هي الأكثر كثافة من حيث عدد الإصابات، وهي منطقتي البحيرة والمرسى في ولاية تونس، ومنطقة سكرة من ولاية أريانة، إضافة إلى جربة التي أعلنتها وزارة الصحة منطقة موبوءة.
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