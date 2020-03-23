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تقارير إسبانية .. برشلونة يستقر على ضم صفقة جديدة

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:39 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم مركز الظهير الأيسر، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني، أن برشلونة يطمح في ضم الظهير الأيسر البرازيلي الدولي "أليكس تيليس" نجم فريق بورتو البرتغالي في فترة الإنتقالات الصيفية.

وينتهي عقد تيليس مع بورتو في صيف عام 2021، وتؤمن إدارة برشلونة أن تقديم عرضاً لصاحب الـ27 عاماً قبل عام واحد من نهاية تعاقده سيسهل من عملية المفاوضات.

كما ستصبح قيمة الصفقة منخفضة بشكل كبيرً نظراً لتبقي موسم وحيد على نهاية عقده، حيث ستكون القيمة أقل من الشرط الجزائي في تعاقده، والبالغ 40 مليون يورو.

وسيواجه برشلونة منافسة من الثنائي تشيلسي وإنتر ميلان، الطامحان لضم تيليس منذ فترة بعيدة.

ورغم وجود الثنائي جوردي ألبا وجونيور فيربو، إلا أن الأول مستواه متراجع بشكل كبير، والثاني لم يقنع أحد بقدراته منذ إنضمامه مطلع الموسم الجاري من ريال بيتيس.

ولا يعد تيليس المرشح الوحيد لتدعيم الجهة اليسرى لبرشلونة ، حيث يتواجد النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ ضمن القائمة.
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