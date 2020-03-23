الفريق الأسوأ لريال مدريد في القرن الحادي والعشرين

يعد نادي ريال مدريد الإسباني، هو النادي الأنجح والأفضل بين أندية العالم في القرن الحالي، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا في ستة مناسبات أعوام 2000 و2002 و2014 و2016 و2017 و2018.









وعلى الرغم من تفوق ريال مدريد الساحق في القرن الحادي والعشرين، إلا أن النادي الملكي شهد بعضاً من سوء الحظ في العديد من الصفقات.





ورصدت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها اليوم، التشكيلة الأسوأ لريال مدريد على مستوى الصفقات، حيث جاءت كما يلي.













كيكو كاسيا (حارس مرمى)













جاء من نادي إسبانيول عام 2015 لمنافسة حارس الفريق كيلور نافاس، مكث ثلاث سنوات مع الريال دون مشاركات حقيقية، ليرحل لفريق ليدز يونايتد.

















دانيلو (مدافع)













جاء في صيف عام 2015 من بورتو البرتغالي مقابل 31.5 مليون يورو بعد منافسة مع برشلونة، لكنه ظل حبيس مقاعد البدلاء لصالح الظهير الأيمن الحالي داني كارفخال، ليرحل بعد عامين لمانشستر سيتي.





















جوناثان وودجيت (مدافع)









بعد إنتظار لنحو عام حتى تماثله للشفاء من عدة إصابات لحقت به، خاض مدافع نيوكاسل يونايتد السابق أولى مبارياته ضد أتليتيك بلباو، وسجل هدف ضد مرماه وتلقى بطاقة حمراء، ليصبح جرس إنذار لصفقة صُنفت ضمن الأسوأ في تاريخ ريال مدريد.





















والتر صامويل (مدافع)













بعد أن إنضم من روما مقابل 25 مليون يورو، ذهب الأرجنتيني سريعاً نحو إنتر ميلان بعد موسم وحيد غير موفق مع الريال.

















تيو هيرنانديز (مدافع)













أصر ريال مدريد على ضمه من نادي أتليتيكو مدريد، لكنه مثل النادي الملكي في 13 مباراة فقط في موسمه الأول، قبل أن يذهب في إعارة لريال سوسيداد، ومنه لميلان الإيطالي.

















أسيير ياراميندي (لاعب وسط)













انتقل لريال مدريد في صيف 2013 مقابل 32 مليون يورو، لكنه خيب الآمال، ليعود لناديه السابق ريال سوسيداد بعد موسمين.













نوري شاهين (لاعب وسط)













كان أحد أهم الصفقات الواعدة في صيف 2011 لريال مدريد، لكنه لم يظهر بالشكل المأمول، ليذهب في إعارة لليفربول ثم بوروسيا دورتموند، الذي إنضم له بشكل نهائي عام 2014 وفي جعبته 4 مشاركات فقط في الليجا.

















جوليان فوبير (لاعب وسط)













تم جلب الفرنسي في يناير عام 2009 من وست هام يونايتد كأحد أغرب تعاقدات ريال مدريد في التاريخ.

مثل فوبير ريال مدريد في مبارتين فقط، ليعود للنادي اللندني بعد 6 أشهر.

















خافيير سافيولا (مهاجم)













كان آخر الإنتقالات المباشرة بين ريال مدريد وبرشلونة حين إنضم عام 2007.

قضى سافيولا جل مسيرته من مقاعد البدلاء، قبل أن يغادر نحو بنفيكا.

















رويستون درينثي (مهاجم)









كان أحد المواهب المنتظرة، بعد أن إنضم لريال مدريد في 2007 من فينورد الهولندي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كلاعب أساسي مع ريال مدريد، ليذهب لفريق هيركوليس الإسباني ثم إيفرتون، ليستقر حالياً في أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في هولندا.

















أنطونيو كاسانو (مهاجم)





















إنضم لريال مدريد عام 2006 من فريق روما، لكنه قضى موسماً وحيداً، بعد أن إفتعل عدة مشاكل مع مدربه فابيو كابيلو.



