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"المركزي الفلبيني" يشتري ديون حكومية بقيمة 5.8 مليار دولار

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:38 م
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بوابة الفجر
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وافق البنك المركزي الفلبيني على شراء أوراق مالية حكومية للمساعدة في تعزيز التمويل الذي تحتاجه الدولة، وذلك في مسعى جديد لمعالجة الآثار الناتجة عن استمرار توسع انتشار فيروس كورونا المستجد.


ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ البنك المركزي الفلبيني بنيامين ديوكنو القول إن البنك يعتزم شراء ديون حكومية بقيمة 300 مليار بيسو (5.8 مليار دولار) بموجب اتفاقية إعادة شراء لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى.


ومن المقرر أن تستخدم الحكومة هذه الأموال للمساعدة في احتواء التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وقالت أمين وزارة الخزانة إن هذا الإجراء هو "الطريقة الأكثر فاعلية من حيث التكلفة بالنسبة لنا لضخ شريان حياة إضافي للحكومة الوطنية".
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