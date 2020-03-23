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وزير الاقتصاد الألماني: سنستحوذ على الشركات كليًا إذا لزم الأمر

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:25 م
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بوابة الفجر
رويترز
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صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، مجددا بأن حكومة بلاده ستواجه تداعيات أزمة كورونا الحالية بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات المتعثرة إذا لزم الأمر.

وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الاثنين إن الحكومة لا تهدف إلى هذا " لكن بلادنا لابد أن تتمكن من حماية نفسها".

وأضاف التماير أنه لا ينبغي لهذا الوباء أن يضر بالهياكل الاقتصادية في ألمانيا بشكل مستدام.

وأوضح الوزير أن حكومة بلاده لديها مجموعة من الأدوات المناسبة في حال تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا.

في الوقت نفسه، قال التماير إن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بعناية فائقة بحيث تتدخل بأقل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التصرف في حال الضرورة.

    
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