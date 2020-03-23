الصحة: تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة





أعلن الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال العبدالعالي، إنه تم رصد 18 حالة في الرياض و12 حالة في مكة و6 حالات في الطائف و5 حالات في بيشة و3 حالات في كل من الدمام والقطيف وحالتين في جازان وحالة واحدة في كل من نجران والقنفذة.





ولفت إلى أنه من بين هذه الحالات 26 حالة لقادمين من الخارج و25 حالة مخالطين مجتمعيًا لمصابين سابقين، وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 562 حالة تعافى منها 19 حالة.





وأكد متحدث الصحة أن المملكة لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا مشيرًا إلى وجود مبادرات إيجابية من المجتمع في تطبيق الإجراءات.





هذا وكان قد أعلن "العبدالعالي"، أمس الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل.





وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".



