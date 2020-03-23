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فايلر يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:21 م
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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طلب السوبسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف لاعبا الفريق الأحمر والمعارين هذا الموسم لصفوف الجونة وإنبي.

طلب فايلر بعودة الثنائي جاء بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الثنائي مع الجونة وإنبي حيث يسعى لتعزيز صفوف الفريق الأحمر بهما في الموسم المقبل.

وسجل محمد شريف ٩ أهداف مع إنبي هذا الموسم وصنع هدفين أخرين في ١٧ مباراة، فيما خاض أكرم توفيق ١٦ مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا أخر.


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