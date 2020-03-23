سفيرنا بمدريد: لا إصابات بكورونا بين المصريين في إسبانيا

قال السفير عمر سليم، سفير مصر في مدريد، إن هناك حظر شامل للتجول بإسبانيا بدأ منذ 9 أيام، مشيرًا إلى أن هناك 33 ألف و89 حالة إصابة بكورونا، و2180 حالة وفاة، وهناك 3550 حالة تعافي حتى الآن بإسبانيا.





وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين أفراد الجالية المصرية بإسبانيا، مشددًا على أن السفارة والقنصلية على تواصل تام ومستمر مع الجالية المصرية بمختلف المدن الإسبانية، لمتابعة أحوالهم، والسفارة لم يتم إغلاقها مع اتخاذ كافة الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة، ويتم استقبال أعضاء الجالية حال احتاجوا لأي مساعدة.





وتابع سفير مصر في مدريد، أن هناك جهد كبير من شركة مصر للطيران لإعادة المصريين الراغبين في العودة، موضحًا أن أخر رحلة اتجهت لمصر الخميس الماضي، وكانت تقل عدد كبير من المصريين الراغبين في العودة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



