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شاهد.. أحدث صورة لـ توم هانكس وزوجته بعد أسبوعين من اصابتهما بالكورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:17 م
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توم هانكس وزوجته
توم هانكس وزوجته
وكالات
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نشر الممثل الأمريكي، توم هانكس، آخر تطورات الحالة الصحية له ولزوجته الممثلة، ريتا ويلسون، بعد أسبوعين من إعلانهما الإصابة بفيروس كورونا.

 

وقال هانكس في تغريدة على صفحته في "تويتر" اليوم الاثنين إنهما "في وضع أفضل" بعد أسبوعين تقريبا من الحجر في أستراليا، داعيا متابعيه إلى احترام التعليمات والإبقاء على مسافة بين الشخص والآخر.

 

وأضاف: "الوقاية تعني عدم نقلنا الفيروس إلى أي شخص وألا ينقله أي شخص إلينا. هذا منطقي أليس كذلك؟"

 

وتابع: "الأمر سيستغرق وقتا، لكن إذا اعتنينا ببعضنا البعض وإذا ساعدنا حيثما أمكننا ذلك وتعاضدنا ستسهل الأمور. ويمكننا أن نخرج من هذه الأزمة".

 

وكان الممثل الأميركي الفائز بجوائز أوسكار، في منطقة غولد كوست قرب بريزبين (وسط أستراليا الشرقي) لتصوير فيلم عن سيرة إلفيس بريسلي من إخراج الأسترالي باز لورمان عندما أصيب الرجلان وكلاهما في الثالثة والستين، بالفيروس.

 

أما زوجته، ريتا ويلسون، وهي ممثلة ومغنية فقد أقامت حفلات في سيدني وبريزبين قبل أن تتبين إصابتها بالفيروس.

 

وتحاول السلطات الأسترالية تحديد الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع الزوجين لاحتمال أن تكون العدوى انتقلت إليهم.

شاهد.. أحدث صورة لـ توم هانكس وزوجته بعد أسبوعين من اصابتهما بالكورونا
شاهد.. أحدث صورة لـ توم هانكس وزوجته بعد أسبوعين من اصابتهما بالكورونا
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