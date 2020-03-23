بسبب كورونا.. تعقيم وتطهير محكمة جنوب القاهرة بشكل دوري

قام فريق من الطب الوقائي بتعقيم وتطهير مبنى محكمة زينهم بجنوب القاهرة، وتعقيم جميع مكاتب المحكمة بشكل دوري، والقاعات الخاصة بعقد الجلسات وغرف المداوله، وساحات الانتظار، كما اقتصرت التواجد على المتهمين والمحامين فقط داخل المحكمة ونظمت حالات الزحام خارجها.





كما خففت المحكمة عدد العمالة من خلال منع السيدات وكبار السن، من العمل، على أن يتم العمل بين باقي الموظفين ثلاثة أيام وثلاثة أيام، بالتناوب بالإضافة إلى توزيع عددًا من الكمامات وقفازات اليد على العاملين ورجال الأمن بالمحكمة.





من ناحية، أخرى أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليمات لإدارة التفتيش القضائي بمخاطبة رؤساء المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم.

ووجه الوزير، باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين: يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول (أ)، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثاني لذات الجلسة ويسمى رول (ب)، الأمر الذي سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت، ويحد من فرص انتشار أي عدوى بين المتقاضيين.

كما أصدر الوزير توجيهاته إلى مساعديه للشهر العقاري وللخبراء والطب الشرعي والديوان العام باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل، وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التي يتم اتباعها في هذا الشأن.





تأتي هذه الإجراءات في إطار اهتمامات وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية، حرصا على صحة العاملين والمترددين عليها.

