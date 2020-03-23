سعر اليورو اليوم الاثنين 23-3-2020 مقابل الجنيه المصري

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 23-3-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.68 جنيه للشراء، و 16.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.68 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع.









سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.78 جنيه للشراء، و 16.89 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.68 جنيه للشراء، و 16.99 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.70جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.77 جنيه للشراء، و 17.05 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.70 جنيه للشراء، و 17.01 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.71 جنيه للشراء، و 16.99 جنيه للبيع.



