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سعر اليورو اليوم الاثنين 23-3-2020 مقابل الجنيه المصري

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:09 م
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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 23-3-2020،  حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.68 جنيه للشراء، و 16.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.68 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع.


سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.78 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.68 جنيه للشراء، و16.99  جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.70جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

 
وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.77 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.70 جنيه للشراء، و17.01 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.71 جنيه للشراء، و16.99 جنيه للبيع.

 وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.68 جنيه للشراء، و17.01 جنيه للبيع.
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