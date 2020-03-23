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"بلومبرج": البورصة المصرية حققت أعلى قفزة بالعالم خلال تعاملات اليوم

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:05 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى حقق أكبر قفزة فى العالم بعد أنباء دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، وهو ما ورد في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

  وأوضحت بلومبرج أن مؤشر EGX30 قد ارتفع بنسبة 6.8% بعد فترة قصيرة من افتتاح البورصة اليوم فى القاهرة،  ليمدد الزيادة بنسبة 5.9% التى شهدتها الجلسة السابقة. وارتفع البنك التجارى الدولى والشركة الشرقية SAE  5% و10% على التوالى، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر.

وأشارت بلومبرج إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعد إغلاق البورصة أمس الأحد قال إنه سيقدم الأموال لدعم سوق الأسهم، بينما حث المصريين على احترام الإجراءات الصارمة المعمول بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر.

 
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.31% ليصل إلى مستوى 1021 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 588 نقطة.

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