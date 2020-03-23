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صدمة.. إبراهيموفيتش يقرر الاعتزال ويحدد وجهته القادمة

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:03 م
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ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
مصطفى صابر
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كشفت بعض التقارير أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان يفكر في إعتزال كرة القدم في نهاية الموسم.


ووفقًا لـ SportMediaSet ، فإن إبراهيموفيتش جاهز للإعتزال قبل نهاية عام 2020 ، ويفضل أن يصبح مديرًا فنياً.

وترك إبراهيموفيتش انطباعًا إيجابيًا بأربعة أهداف قادمة من 10 مباريات في جميع المسابقات منذ عودته إلى سان سيرو في يناير.

وهناك أنباء عن إبراهيموفيتش وراء الكواليس ، إن ميلان حريص على تمديد إقامة إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاما في النادي لمدة عام آخر.
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