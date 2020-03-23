صدمة.. إبراهيموفيتش يقرر الاعتزال ويحدد وجهته القادمة

كشفت بعض التقارير أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان يفكر في إعتزال كرة القدم في نهاية الموسم.









ووفقًا لـ SportMediaSet ، فإن إبراهيموفيتش جاهز للإعتزال قبل نهاية عام 2020 ، ويفضل أن يصبح مديرًا فنياً.





وترك إبراهيموفيتش انطباعًا إيجابيًا بأربعة أهداف قادمة من 10 مباريات في جميع المسابقات منذ عودته إلى سان سيرو في يناير.



