برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

يسعى نادي برشلونة الإسباني لإعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريق باريس سان جيرمان بأي شكل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة "سبورت" عن أن برشلونة يسعى لبيع صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وفيليب كوتينيو لصالح باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع نيمار.

كان نيمار قد أعلن رغبته في العودة لبرشلونة لكن ما زال فريق باريس سان جيرمان يمانع في الموافقة على رحيله.