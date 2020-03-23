بدعم قرارت الرئيس .. البورصة تربح 16.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

أخبارالبورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأثنين ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم مشتريات المصريين والعرب والأخبار الإيجابية عن دعم البورصة بـ 20 مليار جنيه والذي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقلص المؤشر الرئيسي من مكاسبة الصباحية ليصل الي مستوي 10047.4 نقطة بسبب جنى ارباح داخل الجلسة تحول بسهم التجارى الدولى للمنطقة الحمراء ، مع ارتفاع كبيربالتداولات .





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 10.047.4 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 904.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 1011.7 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وارتفعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي 1 مليار جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 288.8 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ28.2 ألف عملية لعدد 178 شركة، ارتفع منها 130 شركة وإنخفضت 18 شركة وإستقرت 30 شركة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 63.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.2%، والعرب على 2.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 96.9% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 3%.



