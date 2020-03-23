محافظ الجيزة يكلف أشرف أحمد للقيام بأعمال رئيس حي الوراق

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتكليف السيد أشرف أحمد فرج الله، من العاملين بدرجة مدير عام، بوظيفة كبير باحثين بالمجموعة النوعية، للقيام بأعمال رئيس حي الوراق، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وفي سياق آخر، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الرهان الأكبر على وعي المواطنين وإدراكهم بمدى أهمية اتباع الإجراءات الوقائية كافة، التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.

ووجه "راشد" كلماته للمواطنين في أثناء جولته بحي بولاق الدكرور، قائلًا: "الرهان الأكبر على وعيكم لتجاوز تلك الفترة التي تمر بها بلدنا ونعدكم بأن مسيرة البناء لن تتاثر".

ووجه "راشد" كلماته للمواطنين في أثناء جولته بحي بولاق الدكرور، قائلًا: "الرهان الأكبر على وعيكم لتجاوز تلك الفترة التي تمر بها بلدنا ونعدكم بأن مسيرة البناء لن تتاثر".

وأشار المحافظ إلى أن منظمة الصحة العالمية، أشادت بالمجهودات التي تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا وذلك على كافة الأصعدة والمستويات والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس ويتبقى فقط ادراك المواطن بمدى أهمية اتباعه كافة التعليمات للحفاظ على سلامة الجميع.





وأشاد المحافظ، بالتزام العديد من المحال بالغلق في المواعيد المقررة بالسابعة مساء من منطلق حفاظهم على سلامة المواطنين والحد من أي تجمعات مع توجيه حملات غلق وتشميع لغير الملتزمين.





وأشار محافظ الجيزة، إلى اتخاذ التدبير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم ورفع الإشغالات، إضافة إلى حظر إقامة الأسواق الأسبوعية للباعة لمنع التجمعات ومواجهة أي مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها وفقاً للقانون.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية>

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.