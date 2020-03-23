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إيكاردي ينتظر إشارة زيدان

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:39 م
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إيكاردي
إيكاردي
الفجر الرياضي
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يتطلع ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

 

ذكر موقع كالشيو ميركاتو أن ماورو إيكاردي مهاجم البي إس جي، لا ينوي خوض تجربة جديدة ومختلفة باستثناء ريال مدريد.

 

وأضاف أن إيكاردي يحلم بارتداء قميص الفريق الملكي، ولا يغلق الباب أمام إمكانية خوض تجربة جديدة في إسبانيا، واللعب لريال مدريد الذي يقوده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

 

ويلعب ماورو إيكاردي لصفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.

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زين الدين زيدان زيدان ريال مدريد ايكاردي

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