وزيرة التخطيط: ندرس إنشاء صندوق لدعم العمالة المتضررة من كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومنح العلاوة الدورية للمعاشات بنسبة %14 اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة.





وأضافت هالة السعيد، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "الحدث"، مساء الأحد، أنه يتم بحث العمالة المتضررة والعمالة غير المنتظمة في قطاع السياحة؛ لكون هذا القطاع يتضرر بشكل رئيسي من أزمة فيروس كورونا، وهناك مقترح لإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا.





وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك سيناريوهين للتعامل مع الازمة، موضحة أن السيناريو الأول حول استمرار أزمة كورونا حتى نهاية يونيه، فكان معدل النمو يستهدف 5.8%، فسوف يصل معدل النمو لـ 5.3% بسبب إغلاق قطاع السياحة تمامًا حال استمرار الأزمة حتى نهاية العام المالي الحالي.





وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه أمس الأحد، على دعم كل الفئات والقطاعات التي تضررت من فيروس الكورونا وتوفير التمويل المالي الكافي لدعم السياحة والصناعة والبنوك في ظل أزمة الكورونا، ذلك في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبا المتقدمة من ضربات موجعة بسبب الفيروس.





أكد الرئيس، أن مصر تسعى للخروج من أزمة الكورونا بأقل ضرر، "أهلينا غاليين علينا، صحتهم أغلى من الفلوس، إحنا ملتزمين أخلاقيا ودينيا عن حماية المصريين"، كما ناشد الرئيس المصريين، بالمساعدة في تطبيق الإجراءات والالتزام بالحجر الصحي.





وأضاف، أن العالم يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على فيروس كورونا، مشددا على أن الدولة لا تتهاون في توفير كل التمويل لحماية صحة الشعب المصري، "خصصنا 100 مليار، واتقال هيتجاب منين، مصر مش دولة قليلة".





وتابع السيسي، أن الدولة المصرية وضعت مبلغ 100 مليار جنيه ضمن خطة مكافحة الفيروس وتطبيق الإجراءات الاحترازية والعزل الطبي منذ بداية ظهوره، كما أهاب الرئيس، بالأم المصرية بحماية أرواح أسرتها، "عبرنا مراحل الصعبة منذ 2013، في دول خسائرها من الفيروس 500-700 شخص متوفى يوميا".





وأكد الرئيس السيسي، أن فيروس كورونا أصبح تحديا وأزمة يواجه العالم حيث انتشر الفيروس في أكثر 177 دولة حول العالم.





وفي خطوة من الرئيس، لدعم أصحاب المعاشات، كلف الرئيس حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.





وأصدر الرئيس، قرار بأن تكون علاوة المعاشات بنسبة 14% خلال العام المالي المقبل.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية قررت دعم البورصة المصرية التي تعاني من تداعيات الفيروس حيث قرر الرئيس تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.





وتابع الرئيس السيسي، أن قرار تعليق الصلوات في المساجد والكنائس إجراء مؤقت اضطرت الدولة للقيام به ضمن "الأخذ بالأسباب" لحماية أرواح المصريين لان التجمعات تنشر العدوي "واحد بس في المسجد مصاب ينقل العدوي للمصليين"





وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، ضمن الإجراءات الحماية للفئات المتضررة من فيروس كورونا المستجد.





وأكد الرئيس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة على مواجهة فيروس كورونا، كما توجه الرئيس بالشكر للشعب المصري علي الجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية في ملف الإصلاح الاقتصادي.





وكما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خفض سعر الغاز الطبيعي بقيمة 4.5 دولار للصناعة، وخفض الكهرباء بقيمة 10 قروش للصناعة، وتوفير مليار جنيه للدعم المصدرين وتأجيل سداد الضرائب المستحقة وتسوية ملفات الممولين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.





وأيضًا قرر الرئيس رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل سداد 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.





وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض العائد المالي للشهادات البنوك بنسبة 3 % والتشديد علي صرف رواتب العاملين من خلال البطاقات الائتمانية، "مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات"





وأصدر الرئيس قرار بالتأكيد على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما كلف الرئيس بعدم تطبيق غرامات علي متأخرين في سداد القروض، ودعم الفئات المتضررة من تداعيات الفيروس، كما أصدر الرئيس قرارا بالإعفاء من ضريبة الدماغات.





وأكد الرئيس السيسي، أن قطاع السياحة هو أكبر القطاعات التي تأثرت من الفيروس بسبب تعليق رحلات السفر والطيران وغلق المتاحف، وأطلق الرئيس مبادرة تمويل السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه لدعم الفنادق والعاملين بالسياحة مع تخفيض تكلفة الإقراض للمبادرة إلى 8%.



