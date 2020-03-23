القوى العاملة: 28 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم بالمنظومة الإلكترونية

كشفت وزارة القوى العاملة، عن أن 28 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، سجلوا بياناتهم منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الاثنين، عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة.





وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك جاء في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا"، وقيام وزارة القوى العاملة بمناشدة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط من هنا .

وأشارت الوزارة، إلى تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الـ"واتس آب"، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وحذرت الوزارة، جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "واتس آب".

وفي هذا السياق، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد الذين تم تعينهم من خلال مديرية القوى العاملة بالمنيا من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 347 شابا، منهم 9 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص، من بين 1804 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.



