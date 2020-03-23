لبنان يعلن توقفه عن سداد مستحقات السندات الدولية الدولارية

قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الاثنين، إن لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية الدولارية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها المالية الشديدة.

وجاء في البيان أن الحكومة قررت "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي" وأن وزارة المالية ستجري تبيانا للمستثمرين يوم 27 مارس.

كان لبنان المثقل بالديون قد علق هذا الشهر سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار وقال إنه غير قادر على سداد مستحقات الدين بسبب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.