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بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:31 م
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أحمد مجدي
أحمد مجدي
الفجر الفني
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حرص الفنان أحمد مجدي، على مشاركة جمهوره، بنشر صور إرشادية يوميه عبر تطبيق إنستجرام، حيث تحتوي الصور على نصائح لتجنب نقل العدوى من فيروس كورونا، ولمحاربة الفيروس الذي تفشي في معظم أنحاء العالم وخلف ضحايا بالآلاف.

 

كما حرص مجدي على نشر الطاقة الإيجابية بنصائح مفيدة لتجنب القلق من انتشار "كورونا المستجد"، وكتب: "بما إننا قاعدين في البيت قررت أشارك معاكوا شوية حجات بحبها يمكن تنبسطوا بيها وتسليلكوا وقتكوا".

 

ونشر مجدي العديد من الأفلام العالمية التي رشحها للجمهور وشاركهم وقت عرض مسلسله الجديد "الآنسة فرح"، والعديد من المسلسلات.

بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
بعد أزمة "كورونا".. أحمد مجدي ينشر الإيجابية مع جمهوره يوميًا (صور)
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