مؤشر سوق دبي المالي يهبط 3.7% بختام جلسة الإثنين





سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، علي تراجع ، حيث خسر مؤشر السوق بنسبة 3.78% خاسراً 67.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1714.43 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 176.7 مليون سهم محققة ما قيمته 217.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3083 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 4 أسهم، فيما انخفض 25 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 4.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.57%، تلاه قطاع النقل بنسبة 4.51%، ثم قطاع السلع بنسبة 4.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ، شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.77%، ثم سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.09%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك دبى التجارى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 26.1 مليون ورقة بقيمة 104.8 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.15%.