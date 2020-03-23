مسئول بوزارة الصحة الإسرائيلية يتوقع وفاة 20 ألف شخص خلال الفترة القادمة



وقال "جروتو"، إن السيناريو الاسوأ الذى يمكن ان يحدث فى اسرائيل، هو تراوح أعداد الوفيات بسبب الفيروس من 10 إلى 20 ألف حالة وفاة.



وأضاف، أنه الرغم من ذلك وجب التنويه، أن بعض من الذين سيتوفون هذا العام،الذين يبلغ قوامهم 40 الف شخص سنويًا،سيمثلون الغالبية العظمى من الذين سموتون بسبب فيروس كورونا،لسابق اصابتهم بأمراض مزمنة وخطيرة،وقد يضاعف اصابتهم بالفيروس نسبة وفاتهم.



وتابع أن هناك مشكلة تؤرق العاملين بوزارة الصحة وهى عدم قيام أجهزة الشرطة بتنفيذ التعليمات الكاملة التى اصدرتها وزارة الصحة،لمنع تفشى المرض فى انحاء المدن الاسرائيلية، وأشار أن الشرطة اكتفت بتنفيذ وفرض القانون على بعض التعليمات، من ضمنها منع التجمعات وإغلاق المحلات والمطاعم والأماكن التى تشهد تجمعات ليلية، لكنها لم تتدخل قانونيًا فى بعض الامور مثل الخروج من المنزل والتجوال بالليل، والجلوس على شاطىء البحر، وغيرها من الأمور التى منعتها الوزارة خلال الايام الاخيرة.



وأضاف أن وزارة الصحة الإسرائيلية تعمل فى الوقت الحالى على نشر وسائل توعية تخص كيفية حفظ الأطعمة وطرق تخزينها لفترات طويلة، للإستعداد لإمكانية استمرار حالة الطوارىء لفترة أطول.





تحدث "ايتمار جروتو" نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، لوسائل الإعلام المختلفة من أجل توضيح الصورة كاملة أمام الجمهور الإسرائيلى، فى ظل حالة الفزع العامة التى انتابتهم بعد تزايد عدد المصابين بشكل يومى حتى بلغ مساء أمس لـ1077 مصاب بالفيروس.