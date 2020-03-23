Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسئول بوزارة الصحة الإسرائيلية يتوقع وفاة 20 ألف شخص خلال الفترة القادمة

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
الحسين محمد
Advertisements
تحدث "ايتمار جروتو" نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، لوسائل الإعلام المختلفة من أجل توضيح الصورة كاملة أمام الجمهور الإسرائيلى، فى ظل حالة الفزع العامة التى انتابتهم بعد تزايد عدد المصابين بشكل يومى حتى بلغ مساء أمس لـ1077 مصاب بالفيروس.

وقال "جروتو"، إن السيناريو الاسوأ الذى يمكن ان يحدث فى اسرائيل، هو تراوح أعداد الوفيات بسبب الفيروس من 10 إلى 20 ألف حالة وفاة.

وأضاف، أنه الرغم من ذلك وجب التنويه، أن بعض من الذين سيتوفون هذا العام،الذين يبلغ قوامهم 40 الف شخص سنويًا،سيمثلون الغالبية العظمى من الذين سموتون بسبب فيروس كورونا،لسابق اصابتهم بأمراض مزمنة وخطيرة،وقد يضاعف اصابتهم بالفيروس نسبة وفاتهم.

وتابع أن هناك مشكلة تؤرق العاملين بوزارة الصحة وهى عدم قيام أجهزة الشرطة بتنفيذ التعليمات الكاملة التى اصدرتها وزارة الصحة،لمنع تفشى المرض فى انحاء المدن الاسرائيلية، وأشار أن الشرطة اكتفت بتنفيذ وفرض القانون على بعض التعليمات، من ضمنها منع التجمعات وإغلاق المحلات والمطاعم والأماكن التى تشهد تجمعات ليلية، لكنها لم تتدخل قانونيًا فى بعض الامور مثل الخروج من المنزل والتجوال بالليل، والجلوس على شاطىء البحر، وغيرها من الأمور التى منعتها الوزارة خلال الايام الاخيرة.

وأضاف أن وزارة الصحة الإسرائيلية تعمل فى الوقت الحالى على نشر وسائل توعية تخص كيفية حفظ الأطعمة وطرق تخزينها لفترات طويلة، للإستعداد لإمكانية استمرار حالة الطوارىء لفترة أطول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة 20 الف شخص فيروس كورونا اسرائيل إغلاق المحلات

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يبيع جريزمان

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ أقل من ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة للشباب بشأن كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وفاة نجلة الفنانة ناهد جبر

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

12:49 م

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

11:19 ص

برشلونة يبيع جريزمان

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status