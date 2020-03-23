برشلونة يبيع جريزمان

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى بيع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل جني الأموال لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن إدارة البارسا تبحث عن إيجاد موارد مالية جديدة، مشيرة إلى أن بيع بعض اللاعبين وعلى رأسهم جريزمان يعد أحد الحلول المطروحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يمر بفترة لم يمر بها من قبل، مما استدعى التفكير في بيع الدولي الفرنسي من أجل جني الأموال.

وبحسب الصحيفة سيتم اللجوء لما قامت به الإدارة من قبل مع البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أعير لبايرن ميونيخ الألماني في الصيف الماضي.