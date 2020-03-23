برلمانية تطالب بتحجيم نقل العمالة بين المحافظات لمواجهة كورونا

طالبت نانسي نصير، عضوة مجلس النواب، اتحاد الصناعات بوضع رؤية تتناسب مع حالة كل صناعة من الصناعات المنتمية إليه بشأن تقليل أعداد العاملين الذين يتم نقلهم بشكل يومي من محافظة إلى أخرى.

وناشدت النائبة، في بيان اليوم الاثنين، المسئولين، بالحد من انتقال العمالة بشكل يومي بين المحافظات، وخاصة المحافظات التي يغلب عليها الطابع الصناعي والسياحي.

وناشدت النائبة، في بيان اليوم الاثنين، المسئولين، بالحد من انتقال العمالة بشكل يومي بين المحافظات، وخاصة المحافظات التي يغلب عليها الطابع الصناعي والسياحي.

كما طالبت بتحديد الآلية التي يمكن من خلالها لتنفيذ كيفية الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها عليه، ومناقشة الغرف لمواجهة تلك الأزمة وفقا لطبيعة كل صناعة.

كما طالبت بتحديد الآلية التي يمكن من خلالها لتنفيذ كيفية الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها عليه، ومناقشة الغرف لمواجهة تلك الأزمة وفقا لطبيعة كل صناعة.

وأكدت ضرورة التزام ميع العاملين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى أصحاب الأعمال القيام بمسئوليتهم المجتمعية من أجل مواجهة تلك الأزمة التي يواجها العالم أجمع.





وقالت: إن أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، تمر بها العديد من دول العالم وتطبق فيها إجراءات حكومية صارمة، وأنه لا يمكن إغفال أن تلك الأزمة ستؤثر على الإنتاج في تلك الدول، ولا شك أن تلك إجراءات قاسية وصعبة لكن ليس لدينا بديل آخر.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية>

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.