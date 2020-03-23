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عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
الفجر
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تمكنت أجهزة حي الموسكي بالقاهرة، إخلاء نحو ٤٠ ألف بائع متجول من العتبه والموسكي خلال الفترة الماضية، تنفيذًا لقرار الحكومة بمنع الاختلاط في الشوارع ومواجهة التكدسات بين المواطنين.

وأضاف العميد ماجد أحمد، رئيس حي الموسكي، اليوم الاثنين: أنه تم إزالة جميع البائعين من المنطقة، مؤكدا أن المنطقة تجارية من الدرجة الأولى، وتشهد إزدحامًا شديدا خاصة في حالة تواجد هؤلاء الباعة في الشوارع، ولذلك تم التعامل معهم حرصًا على سلامة المواطنين".

وأشار أنه سيتم استمرار الوضع الحالي حتى تصدر تعليمات جديدة من الحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الحي، أنه تم إلزام جميع المحال التجارية في نطاق الحي بقرار الإغلاق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، قائلا: "من 6.30 بنبدأ نقفل المحلات وبيتم التعامل مع المخالفين، ولكن أغلب الناس بدأت تلتزم".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.
عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا
عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا
عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا
عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا
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