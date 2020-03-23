أداء متباين لبورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، فى أول جلسة تداول بعد أجازة ذكرى الإسراء والمعراج.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 23.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4631.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% رابحاً 45.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4947.77 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.54% خاسراً 21.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4009.98 نقطة، ونزل مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.99%، خاسراً 39.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3934.87 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 171.8 مليون سهم بقيمة 51 مليون دينار كويتى عبر 12.1 ألف صفقة.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.78%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%.



