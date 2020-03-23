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تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.85% بختام تعاملات اليوم

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:09 م
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بوابة الفجر
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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.85% خاسرًا 330.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8258.57 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجى، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 109.5 مليون سهم بقيمة 330.8 مليون ريال عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وتراجع 44 سهما، فيما ارتفع سهمين، واستقرت 3 أسهم.


وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.54%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 5.47%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 3.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.92%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الخليج للمخازن، عن عرض محتمل لعملية استحواذ غير مباشر لشركة تابعة لشركة الخليج للمخازن (شركة الخليج للمخازن للكيماويات) ومملوكة بالكامل بنسبة 100% من الأخيرة، والتى تنوى الاستحواذ على شركة سبيك وسبان لخدمات التنظيفات (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة حالية مقدرة ب 76٪ من حصص الشركاء بغرض توسيع نشاطات الشركة التابعة آنفة الذكر.

وحددت الإيجابيات والسلبيات والمخاطر من عملية الاستحواذ المذكورة التى قد تترتب على إتمام العملية على الشركة المدرجة ومساهميها، حيث مقدار الاستحواذ قليل ولا توجد مخاطر متوقعة على مساهمى الشركة المدرجة وكذلك الشركة التابعة لها.

والجدير بالذكر بأن عملية الاستحواذ المذكورة لاتزال قيد الدراسة والتقييم، وعليه فإن شركة الخليج للمخازن تسعى جاهدة للالتزام بكافة مبادئ الإفصاح المعمول بها، وستقوم بالإفصاح عن تفاصيل عملية الاستحواذ المذكورة ومستجداتها حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.

 
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