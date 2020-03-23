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عاجل.. وفاة نجلة الفنانة ناهد جبر

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:05 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحلت عن عالمنا صباح اليوم مايسة عصام بهيج نجلة الفنانة ناهد جبر.

حيث أعلن زوجها عن خبر الوفاة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فكتب منشورًا قال فيه :"إن لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر لتحديد مكان الصلاة نظرًا لغلق المساجد، والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان، نسألكم الدعاء لها".


والجدير بالذكر أن ناهد جبر ممثلة سينمائية ومسرحية،هي ابنة اللواء عبد الفتاح جبر، وشقيقة الفنانة منى جبر، ولدت في يوم 11 يوليو 1945،وتخرجت في معهد السينما قسم إخراج.
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